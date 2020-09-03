03 сентября 2020

Киркоров, Брежнева и Слепаков выступят на свадьбе в Челябинске. Олигарх Аристов выдает замуж внучку

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров выступит в Челябинске на свадьбе внучки Александра Аристова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певцы Филипп Киркоров и Вера Брежнева, а также юморист Семен Слепаков выступят в Челябинске на свадьбе Анны Кретовой, внучки местного олигарха Александра Аристова. Вести праздник будут переехавшая из Челябинска в Москву блогер Наталья Краснова и телеведущая Первого канала Алла Михеева, сообщил URA.RU один из гостей.

«Аристов выдает замуж внучку Аню. Ее жениха зовут Георгий, он работает в структурах Аристова и [его тестя Александра] Кретова. Будущих молодоженов часто видят на спортивных мероприятиях. Выступать на свадьбе будут Киркоров, Брежнева, Слепаков. Вести будет Краснова и Михеева. Приглашена вся элита Челябинска», — рассказал собеседник.

Александр Аристов, Роллс-Ройс Rolls-Royce. Челябинск
Александр Аристов выдает замуж внучку
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам инсайдера, свадьба пройдет в одной из лучших гостиниц Челябинска — парк-отеле «Березка». Он расположен на берегу озера Смолино. В 2018 году признан лучшим отелем для свадьбы по версии WEDDING AWARDS URAL. Принадлежит семье бизнесмена Бориса Видгофа. На сайте отеля указан стандартный чек на одного гостя в районе 4,5 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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