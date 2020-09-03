Филипп Киркоров выступит в Челябинске на свадьбе внучки Александра Аристова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певцы Филипп Киркоров и Вера Брежнева, а также юморист Семен Слепаков выступят в Челябинске на свадьбе Анны Кретовой, внучки местного олигарха Александра Аристова. Вести праздник будут переехавшая из Челябинска в Москву блогер Наталья Краснова и телеведущая Первого канала Алла Михеева, сообщил URA.RU один из гостей.

«Аристов выдает замуж внучку Аню. Ее жениха зовут Георгий, он работает в структурах Аристова и [его тестя Александра] Кретова. Будущих молодоженов часто видят на спортивных мероприятиях. Выступать на свадьбе будут Киркоров, Брежнева, Слепаков. Вести будет Краснова и Михеева. Приглашена вся элита Челябинска», — рассказал собеседник.

Александр Аристов выдает замуж внучку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам инсайдера, свадьба пройдет в одной из лучших гостиниц Челябинска — парк-отеле «Березка». Он расположен на берегу озера Смолино. В 2018 году признан лучшим отелем для свадьбы по версии WEDDING AWARDS URAL. Принадлежит семье бизнесмена Бориса Видгофа. На сайте отеля указан стандартный чек на одного гостя в районе 4,5 тыс. рублей.