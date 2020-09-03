В главной инфекционной больнице Тюмени сменилось руководство

В тюменской медицине новые кадровые изменения. Экс-главврач тобольской Областной больницы №3 Марат Баширов назначен главой тюменской областной инфекционной больницы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
«Планов по дальнейшему развитию инфекционной больницы у нового руководителя много, они связаны с повышением качества лечебных процессов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции», — приводится в сообщении ведомства.
Ранее тюменскую инфекционную больницу возглавляла Ольга Сиюткина, о причинах ее увольнения не сообщается. По данным инсайдеров URA.RU, новым главврачом Областной больницы №3 станет Ольга Дурегина, главврач тюменской поликлиники № 14.
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