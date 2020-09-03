03 сентября 2020
02 сентября 2020

В главной инфекционной больнице Тюмени сменилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Главой тюменской областной больницы стал Марат Баширов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В тюменской медицине новые кадровые изменения. Экс-главврач тобольской Областной больницы №3 Марат Баширов назначен главой тюменской областной инфекционной больницы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

«Планов по дальнейшему развитию инфекционной больницы у нового руководителя много, они связаны с повышением качества лечебных процессов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции», — приводится в сообщении ведомства.

Ранее тюменскую инфекционную больницу возглавляла Ольга Сиюткина, о причинах ее увольнения не сообщается. По данным инсайдеров URA.RU, новым главврачом Областной больницы №3 станет Ольга Дурегина, главврач тюменской поликлиники № 14.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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