Курганский депутат Госдумы раскрыл проблемы льготной ипотеки

Александр Ильтяков считает, что банки затягивают выдачу ипотеки на строительство жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, представляющий в парламенте Курганскую область, считает, что банки препятствуют получению льготной ипотеки на строительство жилья. Процесс может затягиваться до полугода, заявил он на заседании Совета по экономической политике при полпреде президента в УрФО, который проходил в Кургане 4 сентября, передает корреспондент URA.RU.

«О чем говорят нам люди? Они несколько месяцев не могут оформить ипотеку на строительство жилья. То одну справку принеси, то другую, то третью. Проходит месяц — еще одну справку надо. Проходит неделя — следующую подай. И до сих пор люди начиная с марта ипотеку на строительство жилья не получили. Что это такое? Полгода мы не можем оформить документы на ипотеку», — заявил Ильтяков. «Отчасти Александр Владимирович [Ильтяков] прав», — подтвердил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

После совещания Ильтяков заявил, что его заявление не было претензией к региональным властям. «Ни один субъект, ни один человек в России еще не получил этой самой поддержки. Потому что и банки затягивают, и механизм не отработан. Это вопрос не губернии. Я нарочно его озвучил сегодня здесь, потому что это федеральная повестка. И Министерство сельского хозяйства это услышало», — пояснил депутат.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов 4 сентября прибыл в Курган. Под его руководством прошло заседание Совета, на котором обсуждались федеральные проекты «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».