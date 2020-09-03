Инсайд: Москва согласовала челябинской элите нового пиарщика

В челябинском РИК «Единой России» новый главный политтехнолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный исполком «Единой России» согласовал кандидатуру Виталия Маслова на пост первого замруководителя челябинского регионального исполкома (РИК) партии с функционалом главного политтехнолога. Он официально будет назначен на следующей неделе, сообщил URA.RU источник в «ЕР».

«Сегодня коллективу объявили, что первым замом в РИК будет [заместитель, начальник отдела оргработы] Виталий Маслов. Он очень коммуникабельный человек. Был в фаворитах и при прежних руководителях РИК. Ничего плохого про него сказать не могу», — отметил инсайдер.

30-летний Маслов в 2012 году окончил ЧелГУ, отделение «специалист по связям с общественностью». С января 2014 года — главный специалист отдела оргработы РИК. С сентября 2018 года — замруководителя РИК, начальник отдела оргработы.

Должность была вакантна после увольнения в марте Евгения Маклакова. По решению ЦИК «ЕР» была введена ставка первых заместителей РИК, которые будут подчиняться и получать зарплату в Центральном исполкоме партии. Документы на конкурс подавало несколько человек, в том числе руководитель регионального исполкома Денис Моисеев.

В пресс-службе регионального отделения «ЕР» обещали дать комментарий позднее. В департаменте взаимодействия со СМИ ЦИК попросили прислать запрос.