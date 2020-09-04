Жириновский призвал Литву отдать Беларуси столицу

Владимир Жириновский сослался на Конституцию Литвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Литву отдать Белоруссии столицу — Вильнюс. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале.

«Литве, ради чистоты совести, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс, и Клайпеду», — предлагает Жириновский. Свою позицию он объяснил тем, что в Литве действует Конституция 1938 года, согласно которой столица страны не Вильнюс, а город Каунас. А Вильнюсский край Литве, как отмечает Жириновский, отдал Иосиф Сталин. Однако после 1989 страна провела полную десоветизацию, уточнил он.

Народный избранник обратил внимание на то, что в последнее время власти Литвы открыто говорят о разделе Белоруссии, после ухода главы государства Александра Лукашенко. По его мнению, литовские власти мечтают о возвращении Речи Посполитой.

Ранее в Эстонии, Латвии и Литве ввели санкции в отношении 30 человек из белорусского правительства, в том числе, президент страны Александра Лукашенко. Данное решение страны Прибалтики приняли после начала протестов в Минске. Люди вышли на улицы, заявив о несогласии с победой Лукашенко на выборах 9 августа. Белоруссия ответила тем же. Лукашенко предложил отказаться от транзита грузов через польские и литовские порты в пользу других маршрутов, пишет RT.

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