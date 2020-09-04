04 сентября 2020

Российский велогонщик умер во время Гран-при Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Свешников умер во время гонки (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российский велогонщик Павел Свешников скончался во время гонки на Гран-при Москвы. Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта РФ.

Свешников потерял сознание и упал во время групповой гонки. «Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти», — говорится в сообщении.

После потери сознания, как сообщал Championat.com, врачи пытались запустить сердце 22-летнего спортсмена при помощи дефибриллятора. В 2018 года на чемпионате России по велоспорту на треке Павел Свешников занял второе место в мэдисоне, а на Кубке России 2019-го стал первым по очкам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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