Российский велогонщик умер во время Гран-при Москвы

Российский велогонщик Павел Свешников скончался во время гонки на Гран-при Москвы. Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта РФ.
Свешников потерял сознание и упал во время групповой гонки. «Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти», — говорится в сообщении.
После потери сознания, как сообщал Championat.com, врачи пытались запустить сердце 22-летнего спортсмена при помощи дефибриллятора. В 2018 года на чемпионате России по велоспорту на треке Павел Свешников занял второе место в мэдисоне, а на Кубке России 2019-го стал первым по очкам.
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