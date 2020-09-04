04 сентября 2020

Baza: в Москве машина правительства РФ попала в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве автомобиль марки BMW с правительственными номерами попал в ДТП и якобы попытался уехать с места аварии. Подробности произошедшего сообщил telegram-канал Baza.

«Водитель „Митсубиси Лэнсер“ не пропустил на дороге BMW с проблесковыми маячками и особыми номерами. Машины в итоге стукнулись», — пишет Baza. Водитель дорогостоящей иномарки, как сообщается, «не стал останавливаться и просто уехал с места аварии», однако второй участник ДТП «бросился в погоню».

Ему удалось догнать BMW, блокировать ее и вызвать на место ГИБДД, сотрудники которой сейчас выясняют обстоятельства инцидента. По данным издания, на этом автомобиле якобы ездит вице-премьер Татьяна Голикова. Официальных подтверждений этому нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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