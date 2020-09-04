Baza: в Москве машина правительства РФ попала в ДТП

В Москве автомобиль марки BMW с правительственными номерами попал в ДТП и якобы попытался уехать с места аварии. Подробности произошедшего сообщил telegram-канал Baza.
«Водитель „Митсубиси Лэнсер“ не пропустил на дороге BMW с проблесковыми маячками и особыми номерами. Машины в итоге стукнулись», — пишет Baza. Водитель дорогостоящей иномарки, как сообщается, «не стал останавливаться и просто уехал с места аварии», однако второй участник ДТП «бросился в погоню».
Ему удалось догнать BMW, блокировать ее и вызвать на место ГИБДД, сотрудники которой сейчас выясняют обстоятельства инцидента. По данным издания, на этом автомобиле якобы ездит вице-премьер Татьяна Голикова. Официальных подтверждений этому нет.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.