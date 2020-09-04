04 сентября 2020

Ургант спародировал Лукашенко. «Как это на „Первый“ пропустили?». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Ургант снял пародию на Александра Лукашенко и его сына Николая Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Николая. Видео появилось в эфире его авторской программы на «Первом канале».

На кадрах Ургант и второй ведущий Дмитрий Хрусталев выходят к зрителям с игрушечными автоматами. Ургант при этом в кепке, а Хрусталев в военном бронежилете и каске. «Мощно. Как это на „Первый“-то пропустили?» —комментируют увиденное пользователи Twitter.

Ведущие пародируют появление старшего и младшего Лукашенко перед камерами 23 августа. Президент и его сын вышли из вертолета с автоматами в руках. Николай был одет в бронежилет и шлем. Это произошло после митинга у Дворца независимости в Минске, передает «Ридус». После этого оппозиция требовала проверить, законно ли Лукашенко передал оружие своему сыну.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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