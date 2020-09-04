Телеведущий Иван Ургант снял пародию на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Николая. Видео появилось в эфире его авторской программы на «Первом канале».
На кадрах Ургант и второй ведущий Дмитрий Хрусталев выходят к зрителям с игрушечными автоматами. Ургант при этом в кепке, а Хрусталев в военном бронежилете и каске. «Мощно. Как это на „Первый“-то пропустили?» —комментируют увиденное пользователи Twitter.
Ведущие пародируют появление старшего и младшего Лукашенко перед камерами 23 августа. Президент и его сын вышли из вертолета с автоматами в руках. Николай был одет в бронежилет и шлем. Это произошло после митинга у Дворца независимости в Минске, передает «Ридус». После этого оппозиция требовала проверить, законно ли Лукашенко передал оружие своему сыну.
Мощно ворвались в новый сезон ???????? #ВечернийУргант pic.twitter.com/YGnXeZnlzJ— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) September 4, 2020
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