04 сентября 2020

Названа стоимость отдыха на российских курортах

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2020 году россияне чаще всего предпочитали тратить деньги на отдых в Краснодарском крае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россияне, отдыхая на внутренних курортах страны, в среднем тратили 3848 рублей за одну покупку. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Общий средний чек одной покупки по карте в самых популярных туристических местах России составил 3848 рублей», — цитирует РИА «Новости» аналитиков. В 2020 году российские туристы чаще всего выбирали для отдыха Краснодарский край. Туда поехали 42% отдыхающих россиян.

На втором месте среди внутренних курортов России оказался Крым. 23% туристов предпочли внутренний отдых на полуострове. 15% россиян проводили отпуск в Подмосковье, а 7% — в Карелии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что специалисты не зафиксировали подорожания отдыха в Крыму, передает RT. Также он рассказал о востребованности курорта. При этом интерес россиян к зарубежным курортам не снижается. Поисковые запросы об открытии авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами резко увеличился, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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