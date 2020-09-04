На утро 5 сентября в Челябинской области подтверждены 79 новых случаев заболевания COVID-19. Это на шесть случаев больше, чем накануне. Заболеваемость в регионе уже неделю колеблется в пределах семи-восьми десятков случаев в сутки, но на спад не идет. Всего в регионе заразились инфекцией 14778 человек. Больных COVID-19 на данный момент 2629 челябинцев.
«Плюс 79 новых случаев ко вчерашнему дню», — сообщает минздрав области со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки из больниц выписаны 70 человек. В целом болезнь смогли побороть 11718 пациентов.
Четыре человека скончались за сутки. Это женщина 69 лет, у которой коронавирус осложнил тяжелые заболевания, 67-летняя женщина, мужчины 71 и 82 лет — у них COVID-19 также был сопутствующим заболеванием.
На сегодняшний день в Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:
- обязательный масочный режим в общественных местах;
- социальное дистанцирование
- усиление санитарных правил, обязательная дезинфекция
- самоизоляция для гражданам 65 лет и старше
На территории региона разрешены:
- спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия (с соблюдением постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости).
- смена место самоизоляции на дачах и садовых участках (на личном автотранспорте или такси)
Работают:
- рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и другие предприятия общественного питания;
- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны
- магазины розничной торговли, в том числе ТРК;
- фитнес-центры
- зоопарки с экспозиций на открытых территориях
- учреждения дополнительного и дополнительного профессионального образования
- организации спортподготовки
- детские игровые комнаты, детские развлекательные центры
- кинотеатры и кинозалы
Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил карантин по коронавирусу, введенный в Челябинской области с началом пандемии. Он продлится еще две недели — до 20 сентября.
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