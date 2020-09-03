Текслер продлил карантин по коронавирусу в Челябинской области

Челябинский губернатор Алексей Текслер на две недели продлил спецрежим по коронавирусу в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер продлил карантин по коронавирусу, введенный в Челябинской области с началом пандемии, еще на две недели — до 20 сентября. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 20 сентября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры получат возможность продлить действующие больничные.

Челябинская область находится на втором этапе снятия карантина, при этом большая часть ограничений уже перестала действовать. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия. С 1 сентября с соблюдением мер предосторожности начали работать кинотеатры, школы и вузы.