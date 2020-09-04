Боец UFC рассказал, что знает о заслугах Махонина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поддержал кандидатуру врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на выборах 13 сентября. Боец записал видеообращение.

«Дмитрий Махонин, я хотел бы пожелать тебе удачи на предстоящих выборах губернатора», — сказал Макгрегор. Боец узнал о деятельности Махонина от своего друга из России.

Макгрегор рассказал, что знает обо всех заслугах Махонина. Также он выразил уверенность, что политик сможет сделать многое для Пермского края.

Сейчас в качестве кандидатов в губернаторы Пермского края зарегистрированы: самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России». Выборы пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года.

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