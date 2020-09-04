Хозяин отеля в Перми, в котором погибли 5 человек, пошел под суд

Владельцу заведения грозит до 10 лет колонии Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Владелец мини-отеля «Карамель», где пять человек погибли в кипятке, оказался на скамье подсудимых. 33-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Трагедия произошла ночью 20 января 2020 года. Из-за прорыва трубы горячего теплоснабжения помещения мини-отеля затопило. Пять человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, еще трое постояльцев получили ожоги.

На владельца «Карамели» завели уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано на сайте ведомства.

При этом продолжается расследование дела в отношении должностных лиц краевого МЧС и сотрудников «Пермской сетевой компании». Им вменяются халатность и непринятие мер к прекращению деятельности мини-отеля при наличии нарушений требований безопасности, а также нарушение требований безопасности при обслуживании теплопровода.