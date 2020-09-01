СК нашел новых виновных в гибели людей в пермском хостеле

В хостеле «Карамель» погибли пять человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц о нарушении требований безопасности производственных объектов в рамках расследования трагедии в мини-отеле «Карамель», где люди погибли в кипятке. Об этом сообщает Ростехнадзор.

«Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц в июле. Этому предшествовали результаты технического расследования», — передает «Коммерсант-Прикамье». По мнению следствия, по вине этих лиц произошел разрыв трубопровода, из-за чего кипяток попал в отель.

Авария произошла из-за халатности сотрудников ООО «Пермская сетевая компания», заявляли в Ростехнадзоре. Технической причиной стал коррозионный износ части трубопровода вследствие старения антикоррозионного покрытия. Из-за этого под изоляционной пленкой, защищающий трубопровод от повреждений, скопилась влага. Металл заржавел и истончился, что привело к его разрыву, отметили в ведомстве. Там добавили, что установили круг лиц, виновных в аварии.

В самой «Пермской сетевой компании» до этого заявляли, что не согласны с выводами сотрудников ведомства. Организация собирается оспаривать решение.

Трагедия в мини-отеле «Карамель» произошла в Перми 20 января 2020 года. В результате прорыва трубопровода помещение залило кипятком, погибло пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Позднее правоохранительные органы задержали владельца гостиницы.