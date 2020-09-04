В Челябинской области с выборов снялись сразу восемь кандидатов

В выборном штабе URA.RU сообщили, что конкуренция в округах сохраняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Озерске (Челябинская область) сразу восемь человек отказались от выборов в местное собрание депутатов. Об этом URA.RU сообщили в территориальной избирательной комиссии Озерска.

«Восемь человек отказались от участия в выборах», — рассказали в комиссии. Среди них пять кандидатов от ЛДПР, остальные — самовыдвиженцы. Причину произошедшего объяснять не стали.

В выборном штабе ЛДПР URA.RU сообщили, что конкуренция в округах сохраняется. «Ни одного округа, где было бы по одному кандидату, нет», — уточнили в штабе.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области будут идти три дня — с 11 по 13 сентября. По партийным спискам к выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Партия роста», «Родина» и «Зеленая альтернатива».