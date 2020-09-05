МИД России: страны НАТО причастны к производству «Новичка»

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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Ранее немецкие врачи сообщили, что нашли следы веществ из группы «Новичок» в организме Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Ядовитые вещества из группы «Новичок» давно производятся в странах НАТО для военных целей, поэтому неуместно обвинять Россию в создании и разработке этих химикатов. Так в российском МИДе прокомментировали заявления немецких и французских политиков о ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ („Новичок“ — прим. ред.) соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Также в заявлении уточняется, что власти США официально выдали более 150 патентов разработчикам технологий боевого применения этих веществ.

Представители МИД назвали необоснованными обвинения в том, что токсичные химические соединения из группы «Новичок» разработали в России.

Ранее министры иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан выступили с совместным заявлением по ситуации с Навальным. По их словам, они потрясены случившимся и считают это серьезным ударом по принципам демократии и политическому плюрализму, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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