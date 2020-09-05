Депардье принял православие в русском соборе в Париже

Обряд прошел в русском православном соборе в Париже Фото: Анна Майорова © URA.RU

Французский актер Жерар Депардье, принявший в 2013 году российское гражданство, прошел обряд крещения в русском православном соборе в Париже. Свое решение принять православие актер объяснил тем, что ему нравится слушать православные литургии и тем, что он стал покровителем девочки, также недавно обращенной в православие.

«В первой части церемонии после молитв об изгнании бесов Месье Депардье отверг все связи с Сатаной. Затем ему пришлось трижды подтвердить свой союз с Христом, что он сделал с большим энтузиазмом. Также он произнес молитву Символ веры», — пишет французское бюро радио Sputnik. Уточняется, что крещение прошло 4 сентября в соборе святого Александра Невского, свидетелями обряда стали около 30 человек.

Духовным отцом Депардье, по его словам, стал отец Тихон Шевкунов, путешественник, который также является духовником президента РФ Владимира Путина. При этом до этого актер уже сменил несколько вероисповеданий — в конце 60-х годов он принял ислам, затем обратился в буддизм, а еще позже — в индуизм. Сам актер признавался, что никогда не хотел быть католиком, потому что не любит службы в католических храмах.

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