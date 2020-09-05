Стрелков оценил угрозы главы ДНР уничтожить сооружения Украины

Игорь Стрелков заявил, что ополчение ДНР неподвластно Денису Пушилину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

После слов главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина об уничтожении инженерных сооружений украинских силовиков у линии соприкосновения не стоит ждать обострения конфликта в Донбассе. В разговоре с URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков отметил, что в ополчении не воспринимают Пушилина, как лидера.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить позиции вооруженных сил Украины, которые были построены во время перемирия. По его словам, ДНР через совместный центр контроля и координации прекращения огня уведомит украинскую сторону о проведении операции, чтобы не было человеческих жертв, пишет argumenti.ru.

«Местное ополчение Пушилина не слушает, потому что оно ему не подчиняется. Пушилин отдельно, ополчение отдельно. Пушилина все презирают, как в ополчении, так и гражданском обществе. Поголовно», — рассказал URA.RU Стрелков.

Экс-министр обороны ДНР отметил, что Пушилин не может отдавать приказы, так как, по сути, никем не командует. «Не стоит оценивать слова Пушилина хоть как-то. Он ничем не командует. Ему не подчиняется ни один военный», — подчеркнул Стрелков.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.