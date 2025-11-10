Споры вокруг Курильских островов и переговоры по Украине: главные заявления Пескова 10 ноября
По словам Пескова, конфликт может завершиться, когда Россия достигнет целей
В Москве хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами он ответил на вопросы о возможности завершения российско-украинского конфликта, позиции Японии по Курилам, переговорах и международных отношениях. О чем еще Песков рассказал журналистам — в материале URA.RU.
Спор вокруг Курильских островов
Песков прокомментировал скандал, который разгорелся в Японии после заявления министра по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикавады. Японский министр назвал Курильские острова зарубежными по отношению к Японии.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что этот скандал является внутренним делом Японии. «Это внутреннее дело Японии. Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она не должна ни у кого вызывать сомнения», — отметил Песков. Он также признал, что в Кремле видели новости о скандале.
Завершение конфликта на Украине
По словам Пескова, конфликт может завершиться тогда, когда Россия достигнет поставленных изначально целей. «Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — сказал Песков во время конференц-колла. Пресс-секретарь также отметил, что в Кремле считают приоритетным достижение целей политико-дипломатическими методами. При этом он подчеркнул, что текущая ситуация на фронте «зависла» не по вине Москвы, а стороны мирных переговоров не хотят продолжать диалог.
По словам Пескова, стороны мирных переговоров не хотят продолжать диалог
Отношение украинцев к конфликту
На вопрос о том, что на Украине растет число людей, поддерживающих окончание СВО на условиях России, Песков ответил, что, вероятно, количество таких людей будет расти и дальше. «Но, однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. Скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше», — сказал Песков.
Реакция на предложение Трампа
Трамп предложил завершить конфликт на Украине в обозримом будущем
Пресс-секретарь ответил на вопрос о предложении президента США Дональда Трампа о возможности завершения конфликта на Украине в обозримом будущем. Песков подчеркнул, что Москва хочет завершения конфликта, но ситуация на фронте зависит не только от России. «Для нас приоритетно достижение целей политико-дипломатическими методами. Сейчас сложилась пауза, ситуация зависла не по нашей вине», — заявил представитель Кремля.
Отношения с Казахстаном
Дмитрий Песков высоко оценил готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине. Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность принять российско-украинские переговоры. Пресс-секретарь также добавил, что завершается подготовка к государственному визиту Токаева в Россию, который начнется 11 ноября.
Об идеях Орбана
Отвечая на вопрос о предложениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по завершению конфликта на Украине, Песков не исключил, что после «обкатки» эти идеи могут быть доведены до России. «Здесь я затрудняюсь сказать, нам неизвестно о каких именно инициативах идет речь. По всей видимости, после какой-то обкатки, может быть, они и до нас будут доведены», — сказал Песков.
Песков отметил, что сообщения в СМИ про Лаврова ложные
Работа Лаврова
Пресс-секретарь опроверг сообщения СМИ о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров отсутствует в публичном пространстве. «Сергей Викторович продолжает работать. Работать активно», — заявил Песков. Он также отметил, что сообщения в СМИ ложны и не следует обращать на них внимание.
Визит Путина в Индию
Говоря о визите президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели, Песков отметил, что в Кремле надеются на его содержательность, но не планируют «забегать вперед» относительно подписания соглашения по увеличению рабочих мест для жителей Индии. «Мы ведем подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца года. Надеемся, что он будет содержательным. Не будем забегать вперед, своевременно проинформируем», — заявил Песков.
