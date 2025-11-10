Завершение конфликта напрямую зависит от позиции Зеленского, заявил Дубинский Фото: Официальный сайт президента Украины

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой в адрес стратегии украинского руководства. В своем сообщении в соцсети X он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские территории и возобновить переговорный процесс. По мнению политика, продолжение атак не имеет стратегического смысла и Зеленскому следует ограничиться самообороной. Для киевских властей наиболее целесообразным путем завершения конфликта является возвращение к диалогу и дипломатии.

Заявление было сделано после того, как в ночь на 10 ноября российские военные нанесли удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Действия ВС РФ стали ответом на продолжающиеся обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ. Новые мнения о том, когда закончится СВО, — в материале URA.RU.

Заявления российской стороны

Лавров: окончание боев невозможно без устранения первопричин конфликта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обозначил предпосылки для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что прекращение боевых действий невозможно без ликвидации фундаментальных причин противостояния и принятия во внимание интересов Москвы. При этом вопрос о статусе Крыма и Севастополя с точки зрения России является решенным. Лавров указал на то, что в 2014 году население этих территорий воспользовалось правом на самоопределение и выразило желание войти в состав РФ.

Соболев: сами участники СВО хотят освободить Украину от фашизма

Генерал и депутат Госдумы Виктор Соболев в интервью aif.ru поделился мнением о том, какие условия необходимы для достижения целей СВО. Так, по словам эксперта, на данный момент не все территории четырех новых регионов РФ освобождены. Кроме того, российской стороне необходимо провести денацификацию и демилитаризацию остальной части Украины. Только после выполнения этих задач можно будет говорить о достижении определенных целей спецоперации. Соболев отметил решимость участников операции освободить Украину от фашизма в ходе недавней встречи с бойцами.

"Лучший способ для этого — разгромить фашистские войска Украины, провести там значит серьезную денацификацию населения Украины, а потом организовать референдум и создать единое союзное русское государство. Мы один народ, и мы должны вот эту заразу убрать с территорию русского мира, а потом пусть народ определится", — отметил генерал.

После восьми лет «оболванивания» населения Украины (начиная с 2014 года, когда был присоединен Крым) предстоит масштабная работа по денацификации страны. Такое мнение высказал эксперт.

Песков: Европа раззадоривает киевский режим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о том, что утверждения европейцев о возможности Украины достичь успеха в боевых действиях являются ошибочными. По его словам, европейские страны поощряют киевский режим, убеждая его в том, что военные средства могут помочь Украине защитить свои интересы и одержать победу в конфликте. Однако такое представление является крайне обманчивым, и Киев ошибочно ему следует. Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что завершение конфликта возможно лишь после того, как будут реализованы цели Москвы, поставленные в рамках спецоперации.

"Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально. Для нас предпочтительным было бы регулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами", — уточнил пресс-секретарь.

Также он подчеркнул, что Москва по-прежнему выступает за разрешение конфликта посредством политико-дипломатических инструментов. Также страна сохраняет готовность к такому варианту развития событий.

Заявления украинкой стороны

Сибига предложил Украине и ее союзникам оказать на Россию давление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также обозначил условия, которые, по его мнению, необходимы для урегулирования конфликта. В своем сообщении на странице в соцсети Х он подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо предпринять следующие меры: лишить Россию доходов от экспорта энергоресурсов, нанести удары по ее военной инфраструктуре на большом расстоянии и развеять иллюзии президента России Владимира Путина насчет конфликта.

Азаров: конфликт может завершиться в течение года или двух-трех лет

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение о том, что спецоперация завершится в ближайшие один-три года. В своем telegram-канале политик отметил, что представления о бесконечной продолжительности конфликта не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что рано или поздно ситуация достигнет своего завершения, и Киев потерпит поражение — вопрос лишь в том, сколько времени потребуется для этого: год или два-три года.

Азаров также считает, что отсрочка неизбежного поражения Украины будет иметь негативные последствия для народа страны. Подобное затруднит восстановление страны и ее инфраструктуры.

Дубинский: продолжительность конфликта зависит непосредственно от Зеленского

Депутат Верховной рады от оппозиции Александр Дубинский заявил, что длительность конфликта напрямую связана с пребыванием Владимира Зеленского на посту президента Украины. По оценке Дубинского, если политик сохранит свои позиции, то противостояние может затянуться минимум на два года. В своем telegram-канале эксперт отметил, что конфликт будет длиться до тех пор, пока у власти остается Зеленский и его окружение.