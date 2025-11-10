Логотип РИА URA.RU
Общество

В интернете появился фейк о запрете платформы Roblox

10 ноября 2025 в 15:13
Обращения с требованием запрета платформы направляли в ведомства общественники

В интернете появилась информация о том, что в России планируют запретить онлайн-платформу Roblox. Обращения с требованием закрытия площадки в ведомства направил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. Однако данная инициатива пока не рассматривается. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. 

«В России предложили ввести полный запрет на популярную онлайн-игру Roblox для несовершеннолетних пользователей <...>  Об этом сообщает издание „Абзац“ со ссылкой на председателя межрегиональной общественной организации „Отцы рядом“ Ивана Курбакова, который является автором данной инициативы и обращения в перечисленные ведомства», — пишет Газета.ru. Курбаковым были направлены обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора. Однако данная инициатива пока не рассматривается. Тему подхватили telegram-каналы из-за кликабельности. 

Ранее общественники уже выступали с идеей о закрытии данной платформы. Однако не сообщалось, что эта инициатива будет рассмотрена в ближайшее время. 

Материал из сюжета:

Опровержение фейковой информации

