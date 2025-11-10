В интернете появился фейк о запрете платформы Roblox
Обращения с требованием запрета платформы направляли в ведомства общественники
В интернете появилась информация о том, что в России планируют запретить онлайн-платформу Roblox. Обращения с требованием закрытия площадки в ведомства направил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. Однако данная инициатива пока не рассматривается. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«В России предложили ввести полный запрет на популярную онлайн-игру Roblox для несовершеннолетних пользователей <...> Об этом сообщает издание „Абзац“ со ссылкой на председателя межрегиональной общественной организации „Отцы рядом“ Ивана Курбакова, который является автором данной инициативы и обращения в перечисленные ведомства», — пишет Газета.ru. Курбаковым были направлены обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора. Однако данная инициатива пока не рассматривается. Тему подхватили telegram-каналы из-за кликабельности.
Ранее общественники уже выступали с идеей о закрытии данной платформы. Однако не сообщалось, что эта инициатива будет рассмотрена в ближайшее время.
