Экс-профессор Путина и Медведева умер в возрасте 98 лет
10 ноября 2025 в 15:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В возрасте 98 лет скончался почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой. О его кончине сообщила пресс-служба СПбГУ. Среди учеников заслуженного преподавателя были такие видные политики России, как Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
