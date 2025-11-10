Лукашенко пригрозил Литве забрать ее фуры

По словам Лукашенко, большегрузы сейчас стоят под охраной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер Беларуси Александр Лукашенко распорядился взять под охрану литовские большегрузы на белорусско-литовской границе. Об этом сообщили белорусские СМИ.

«Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану», — цитирует «БелТА» президента. По его словам, платить 120 евро нужно будет ежедневно, а если этого происходить не будет, то решения будут радикальными — вплоть до конфискации авто.