Лукашенко пригрозил Литве забрать ее фуры

10 ноября 2025 в 15:07
По словам Лукашенко, большегрузы сейчас стоят под охраной

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер Беларуси Александр Лукашенко распорядился взять под охрану литовские большегрузы на белорусско-литовской границе. Об этом сообщили белорусские СМИ.

«Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану», — цитирует «БелТА» президента. По его словам, платить 120 евро нужно будет ежедневно, а если этого происходить не будет, то решения будут радикальными — вплоть до конфискации авто.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова к открытию границы и никогда ее не закрывала. По его словам, литовские власти пытаются обвинить Беларусь в проблемах, не имея на то достаточных оснований.

