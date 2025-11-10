ВС РФ добиваются успехов в Димитрове
Российские силы продолжают продвигаться в Димитрове
Российские силы развивают наступление в Димитрове в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Армия РФ ведет боевые действия в микрорайоне Восточный, в южной части города, а также продвигаются в направлении микрорайона Западный.
«В населенном пункте Димитров <...> подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный», — говорится в заявлении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Ранее российские войска провели активные наступательные операции в микрорайоне «Западный» города Димитров, который находится в ДНР, передает «Царьград». Как сообщили в Минобороны России, в результате этих действий от украинских сил было освобождено 19 зданий.
