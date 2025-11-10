Логотип РИА URA.RU
ВС РФ добиваются успехов в Димитрове

10 ноября 2025 в 15:13
Российские силы продолжают продвигаться в Димитрове

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские силы развивают наступление в Димитрове в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Армия РФ ведет боевые действия в микрорайоне Восточный, в южной части города, а также продвигаются в направлении микрорайона Западный.

«В населенном пункте Димитров <...> подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный», — говорится в заявлении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Ранее российские войска провели активные наступательные операции в микрорайоне «Западный» города Димитров, который находится в ДНР, передает «Царьград». Как сообщили в Минобороны России, в результате этих действий от украинских сил было освобождено 19 зданий.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

