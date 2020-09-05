Прибывших из-за границы детей пустят в школы без теста на COVID

При посещении школы нужно соблюдать все правила санитарной безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минпросвещения России не будет запрещать посещение школ учащимся, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы, однако такое решение могут принять региональные власти. С таким заявлением выступил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Регион устанавливает правила, есть рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения, которые необходимо максимально соблюдать — это минимизирует риски. Непосредственно требования нет в этих рекомендациях», — цитирует Кравцова ТАСС.

Учебный год в российских школах начался достаточно спокойно добавил министр. Он напомнил, что российскую систему образования не планируют переводить на дистанционный формат работы, однако призвал всех участников образовательного процесса максимально соблюдать санитарные требования.

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