Россия предложила Германии вместе заниматься здоровьем Навального

Состояние Навального волнует многих, заявил Леонид Рошаль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Национальная медицинская палата России предложила Врачебной палате Германии создать общую экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. С таким заявлением выступил врач Леонид Рошаль.

«Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе создать экспертную группу», — цитирует его ТАСС. Рошаль добавил, что состояние Навального волнует многих.

Алексей Навальный был доставлен в Германию из Омска после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Он находится в коме, передает агентство Nation News. Немецкие ученые заявили, что обнаружили в его организме следы ядов из группы «Новичок», канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала их утверждение ясным и однозначным, передает RT.

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