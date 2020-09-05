Назван самый дорогостоящий для туризма российский город

Средний чек туристов, путешествующих по России, был самым большим в Санкт-Петербурге. Там он составил 4601 рубль. Об этом свидетельствует исследование аналитиков банка «Русский стандарт».
«Средний чек покупки здесь (в Санкт-Петербурге — прим.ред.) оказался самый высокий из всех регионов [России] — 4601 рубль», — цитирует РИА «Новости» аналитиков. При этом количество путевок, проданных в Санкт-Петербург, составило лишь 3% от общего числа путевок на российские направления.
В Краснодарском крае средний чек за одну покупку составил 2732 рубля. В Сочи сумма оказалась выше среднего по региону — 3210 рублей, а в Анапе туристы тратили за одну покупку 1374 рубля. В среднем, путешествуя по России, туристы тратили 3848 рублей за раз.
Аналитики также назвали пять самых популярных направлений для поездок по России. Почти половина россиян предпочли провести свой отдых в Краснодарском крае, передает телеканал 360. Также популярностью пользуется Крым, Подмосковье, Карелия и Алтай.
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