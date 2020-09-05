Трамп хотел подарить Путину апартаменты в небоскребе

Трампу нравится, как Путин управляет Россией Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент США Дональд Трамп симпатизирует российскому лидеру Владимиру Путину и даже хотел подарить ему апартаменты в пентхаусе, который планировал построить в Москве. Об этом бывший адвокат Трампа Майкл Коэн пишет в своей книге воспоминаний.

«Американскому лидеру нравится российский президент Владимир Путин и то, как он управляет страной — Трамп даже планировал подарить Путину апартаменты в „башне Трампа“ (Trump Tower), которую он хотел построить в Москве», — приводит отрывок из книги газета Washington Post. Экс-адвокат указывает, что президенту США нравится, что Путин «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией — фактически как если бы это была Trump Organization». Другой причиной симпатии к российскому лидеру, пишет Коэн, является любовь Трампа к деньгам — он считал Путина «богатейшим человеком мира».

Самого главу Белого дома автор книги называет «мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом». По словам Коэна, Трамп использовал предвыборную кампанию 2016 года, чтобы заработать побольше денег.

Ранее экс-адвокат пообещал в своем произведении рассказать, как Россия вмешивалась в президентские выборы в США, передает телеканал 360. Книга «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа» должна выйти 8 сентября.

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