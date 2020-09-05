В России собираются выпускать новый самолет

Российский авиаперевозчик S7 Group разрабатывает проект легких грузовых самолетов, которые создадут из отечественных материалов. Об этом сообщает газета «Известия».
«В России готовят новый проект по производству легких грузовых самолетов Greenwing», — пишет издание. Самолет будет состоять полностью из российских материалов и оборудования.
Самолеты смогут покрывать расстояние до полутора тысяч километров. Базируясь в Москве, Greenwing сможет долетать до Урала и перевозить грузы в труднодоступные населенные пункты. Его можно посадить даже на грунтовую полосу. Самолет сможет развивать скорость 325 км/ч, перевозя на борту три тонны груза.
Выпускающая компания ищет покупателя первых 50 самолетов. Один самолет обойдется в 3 млн долларов. Сейчас подобными грузовыми перевозками занимаются советские самолеты Ан-2.
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