Политолог объяснил активизацию войск НАТО у границ России

США пытаются обеспечить себе безопасность, сдерживая войска России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для заявления НАТО о дополнительных войсках в Польше, у границ России, есть, как минимум три причины. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Илдус Ярулин, комментируя высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу, который обвинил Запад в желании вернуться во времена холодной войны.

«Во-первых, события в Белоруссии спровоцировали такое оживление. Второе —это стремление Польши играть все более доминирующую роль [в НАТО] и заменить Германию в качестве основного союзника США в Европе. Третий момент — это, в частности, реакция Пентагона на усиление позиций России на Дальнем Востоке, проявление нашей активности на Камчатском полуострове и на Чукотке», — отметил Ярулин.

По его словам, активизация НАТО у западных границ России — это также попытка обеспечить безопасность США на востоке. «Мы находимся прямо в подбрюшье США [на Дальнем Востоке], у нас есть атомные подводные ракетные крейсеры, у нас есть ракеты. Америка с этой стороны не защищена. А одного залпа подводных лодок хватит, чтобы накрыть всю территорию Штатов. Кроме того, Россия активно сотрудничает в этом плане с Китаем», — подчеркнул Ярулин.

Ответ России на действия НАТО не заставит себя ждать, уверен политолог, хотя, по его мнению, сейчас, в преддверии выборов в США, РФ не хочет обострения ситуации: «Войска приведены в боеготовность, и перебросить их в любой момент — это не проблема. Но если мы действительно объявим ситуацию угрозы на западной границе, это может спровоцировать ненужные отношения. Нас хотят подвести к гонке вооружения — это ни к чему. Мы должны показать, что готовы реагировать на вызовы, но при этом дать понять, что достаточно стойки, чтобы реагировать нервно».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Североатлантический альянс в ближайшее время планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. Он добавил, что НАТО стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны, передает телеканал 360.

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