НАТО хочет перебросить дополнительные войска поближе к России

Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшее время планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. Об этом журналистам по окончании Армейских игр-2020 сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения», — приводит ТАСС слова главы военного ведомства. Он добавил, что численность развернутых в Восточной Европе подразделений НАТО уже превысила 10 тысяч военнослужащих.
Под предлогом «стратегического сдерживания» России, отметил Шойгу, Соединенные Штаты и другие страны альянса наращивают военное присутствие вблизи границ РФ, несмотря на обязательство НАТО не размещать у линии соприкосновения «существенные боевые силы». Такое обязательство прописано в Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.