05 сентября 2020

НАТО хочет перебросить дополнительные войска поближе к России

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированное шествие сторонников Навального у кинотеатра Россия. Курган, нашивка флаг сша
США перебросят войска поближе к границам России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшее время планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. Об этом журналистам по окончании Армейских игр-2020 сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения», — приводит ТАСС слова главы военного ведомства. Он добавил, что численность развернутых в Восточной Европе подразделений НАТО уже превысила 10 тысяч военнослужащих.

Под предлогом «стратегического сдерживания» России, отметил Шойгу, Соединенные Штаты и другие страны альянса наращивают военное присутствие вблизи границ РФ, несмотря на обязательство НАТО не размещать у линии соприкосновения «существенные боевые силы». Такое обязательство прописано в Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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