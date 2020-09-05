Названы риски упрощенного получения налоговых вычетов

Упрощенный порядок получения налоговых вычетов может сократить денежные суммы, которые получат россияне. Об этом предупредила главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.
Ранее Минфин России анонсировал закон, позволяющий налогоплательщикам в упрощенном порядке получать имущественные, социальные и инвестиционные вычеты. Сейчас декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы налоговики проверяют около трех месяцев. После этого в течение месяца физическому лицу перечислят средства, напоминает телеканал 360. По новым правилам россиянину нужно только подать заявление на вычет — выплаты должны прийти в течение 45 дней. На развитие автоматической информационной системы из бюджета выделят 2,3 миллиарда рублей.
Юлия Павлова в разговоре с РИА «Новости» подтвердила, что средства россияне будут получать действительно быстрее, чем раньше. Однако могут быть проблемы с объемом выплат. «Не исключено, что отрицательными последствиями получения вычета в данном формате будет являться возникновение споров о рассчитанной сумме вычетов», — считает налоговик.
По словам Павловой, налогоплательщику все равно придется подтверждать право на вычет. Также не исключено, что налоговый орган не будет справляться с объемом заявлений, поэтому срок предоставления выплат будут продлевать, резюмирует эксперт.
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