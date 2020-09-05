Полиция начнет проверку по этому инциденту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина несколько раз ударил маленькую девочку по лицу на улице. Этим инцидентом займется полиция и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге мужчина избил девочку на улице Сулимова. Очевидцы происшествия сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина наносит несколько ударов по лицу девочки, после чего она его обнимает. «Появившаяся в СМИ информация зарегистрирована, по данному факту территориальному органу внутренних дел поручено провести проверку, по ее итогам будет принято обоснованное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в разговоре с URA.RU заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль. «Надо будет с семьей работать. Полицейские будут заниматься вопросами правовой оценки. Это не просто нарушение прав ребенка, это преступление. А мы, с комиссией по делам несовершеннолетних, будем смотреть всю атмосферу в семье, были ли нарушения прав ребенка в семье», — объяснил собеседник агентства.