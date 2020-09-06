В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг, город минск
На улицах Минска находится около 100 тысяч людей (архивное фото) Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях протеста. Об этом сообщили в МВД страны.

«Количество задержанных увеличилось. Обстановка в целом контролируемая», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что число задержанных превысило 100 человек. Всего по данным «Интерфакса» на акции в Минске вышло около 100 тысяч человек, люди продолжают пребывать.

Сообщается, что возле Дворца Независимости был распылен перцовый газ. При этом пока неизвестно, с чьей стороны и почему он был применен.

Ранее telegram-канал Nexta Live опубликовал для протестующих маршрут, которым эффективнее всего можно продвигаться ко Дворцу Независимости. Кроме этого, авторы канала показали, что представители белорусского ОМОНа обращаются в бегство, если с них сдернуть балаклавы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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