На улицах Минска находится около 100 тысяч людей (архивное фото) Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях протеста. Об этом сообщили в МВД страны.

«Количество задержанных увеличилось. Обстановка в целом контролируемая», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что число задержанных превысило 100 человек. Всего по данным «Интерфакса» на акции в Минске вышло около 100 тысяч человек, люди продолжают пребывать.

Сообщается, что возле Дворца Независимости был распылен перцовый газ. При этом пока неизвестно, с чьей стороны и почему он был применен.

Ранее telegram-канал Nexta Live опубликовал для протестующих маршрут, которым эффективнее всего можно продвигаться ко Дворцу Независимости. Кроме этого, авторы канала показали, что представители белорусского ОМОНа обращаются в бегство, если с них сдернуть балаклавы.