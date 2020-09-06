Газета Кипра «Политис» опубликовала имена граждан, которые получили паспорта страны в обмен на инвестиции. Всего в списке 34 фамилии. Среди них известные украинцы вроде Игоря Коломойского, и бизнесмены их РФ как Григорий Березкин.
Как уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», этот список был утвержден с 2008 по 2012 годы. Газета связала владельцев «золотых паспортов» с политически значимыми лицами или преступниками. У украинского миллиардера Коломойского паспорта Кипра получила вся семья. Березкин получал документы вместе с супругой Еленой. Кроме того, в списках числится крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила.
Ранее стало известно, что паспорта могут аннулировать у топ-менеджеров российско-венесуэльского «Еврофинанс-Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко (они также фигурируют в списках — прим. ред.). Та же судьба может ожидать экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, который владеет акциями кипрского банка. В июле этого года власти Кипра собирались лишить гражданства российских основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что бизнесмена Олега Дерипаску могут лишить кипрского гражданства.
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