06 сентября 2020

На Кипре раскрыли имена владельцев «золотых паспортов». Больше всего — из России и Украины. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кипр сдает своих «новых граждан» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Газета Кипра «Политис» опубликовала имена граждан, которые получили паспорта страны в обмен на инвестиции. Всего в списке 34 фамилии. Среди них известные украинцы вроде Игоря Коломойского, и бизнесмены их РФ как Григорий Березкин.

Как уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», этот список был утвержден с 2008 по 2012 годы. Газета связала владельцев «золотых паспортов» с политически значимыми лицами или преступниками. У украинского миллиардера Коломойского паспорта Кипра получила вся семья. Березкин получал документы вместе с супругой Еленой. Кроме того, в списках числится крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила.

Ранее стало известно, что паспорта могут аннулировать у топ-менеджеров российско-венесуэльского «Еврофинанс-Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко (они также фигурируют в списках — прим. ред.). Та же судьба может ожидать экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, который владеет акциями кипрского банка. В июле этого года власти Кипра собирались лишить гражданства российских основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что бизнесмена Олега Дерипаску могут лишить кипрского гражданства.

Фамилии «чужих» с «золотыми паспортами» оказались раскрыты
Фото: скрин Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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