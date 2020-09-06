В арктической зоне России, включая ЯНАО, зафиксирована аномально высокая температура — выше нормы на 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На севере Якутии уже появляются осадки в виде снега, но там все равно очень высокая температура: +8, +10 градусов, а должны быть отрицательные значения. На севере Таймыра и Ямала очень высокая температура до +20 градусов, в Салехарде +18 градусов», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».
Руководитель центра подчеркнул, что температура в этих районах на десять градусов превышает многолетние значения. «Так не должно быть принципиально», — подчеркнул он. Вильфанд также добавил, что наиболее холодная по отношению к норме температура — в Омской, Томской областях. Там всего +2, +5 градусов.
Ранее уральцев предупредили о погодном сюрпризе осенью. В сентябре в Екатеринбурге ожидается две волны бабьего лета, воздух будет прогреваться до +25 градусов. Октябрь и ноябрь также порадует свердловчан теплом. Специалист «Фобос» Михаил Леус обещает погоду на 1-2 градуса теплее, чем в прошлые годы.
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