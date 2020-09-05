05 сентября 2020
04 сентября 2020

Уральцев предупредили о погодном сюрпризе осенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Всю осень температура будет выше, чем в прошлые годы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сентябре в Екатеринбурге ожидается две волны бабьего лета, воздух будет прогреваться до +25 градусов. Октябрь и ноябрь также порадует свердловчан теплом, поделился с URA.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В воскресенье в Екатеринбурге стартовало бабье лето. Пик потепления придется на вторник и среду, когда воздух прогреется до +25 градусов. Со среды погода вернется на осенние рельсы, и минимум до середины месяца температура воздуха будет в среднем +10 градусов», — сообщил Леус.

Следующая волна бабьего лета придет в Свердловскую область во второй половине сентября. При этом осадки ожидаются на уровне климатической нормы. В октябре и ноябре специалист «Фобос» обещает погоду на 1-2 градуса теплее, чем в прошлые годы. «Прогнозируются дожди, местами мокрый снег, но в целом до конца осени будет меньше осадков», — сказал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето может начаться 14 сентября. Он предсказывал потепление до 23 градусов до 6 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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