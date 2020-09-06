В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

За обеспечение Крыма питьевой водой ответственны как Украина, так и Россия. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
«В управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма», — цитирует «РИА Новости» Троссел. При этом она подчеркнула, что Украина должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и контролировать, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для жителей полуострова.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась в ООН с предупреждением о том, что действия украинских властей, перекрывших поставку воды в Крым, могут привести к гуманитарной катастрофе. В сентябре ООН обратилась Поклонской за дополнительной информацией о водной блокаде Крыма. Элизабет Троссел подтвердила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от Поклонской.
Водную блокаду полуострова Украина начала весной 2014 года, когда он вошел в состав России. Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде. В начале сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма, пишет «Национальная служба новостей». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации. Сейчас на полуострове вводятся графики подачи воды.
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