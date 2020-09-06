06 сентября 2020
05 сентября 2020
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В Первоуральске дома затопило фекалиями. «Мы уже неделю тонем во всем этом!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, окно в подвал, вырванная решетка
Подвалы жилых домов затопило бытовыми отходами (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Первоуральске подвалы трех домов затопило фекалиями. Местные жители обвиняют в произошедшем представителей управляющей компании ПМУП «ЕРЦ».

«Теперь все фекалии и жидкие бытовые отходы плавают в подвале под жилыми квартирами. Вопрос, что нам с этим делать, куда идти с этой проблемой? Мы уже неделю тонем во всем этом!» — сообщила местная жительница Наталья паблику «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Она рассказала, что изначально затопило первые этажи домов 41, 43, 45 в переулке Кутузова.

Тогда жильцы обратились в управляющую компанию, сотрудники которой, по их словам, вместо того, чтобы прочистить засор, убрали заглушку в трубе в подвале. На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий ПМУП «ЕРЦ». В компанию направлен запрос.

Из трубы выливаются все отходы, которые смывают в канализацию
Скрин: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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