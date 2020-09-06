Очевидцы жалуются на плохое качество дорожного полотна на мосту через Обь Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Автомобилисты массово прокалывают колеса при проезде моста через Обь из-за плохого качества дорожного полотна. Об этом сообщает telegram-канал «О. Сургут», опубликовав видео одного из очевидцев.

На записи видно, что вереница из восьми машин стоит на обочине после проезда моста через Обь. Автомобилисты при этом меняют шины. «Это все люди, которые попали в ямы и меняют колеса. Это просто такая дорога, и как это вообще возможно у нас?», — восклицает женщина.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что по данному факту проводится проверка. Управление автомобильных дорог ХМАО планировало с 3 сентября начать ремонт дорожного покрытия на мосту через Обь. Однако из-за дождливой погоды от этих планов решено было отказаться и перенести их на 2021 год.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились трещины на новом участке дороги между поселками Унъюган и Коммунистический в Советском районе. Стоимость трассы обошлась окружным властям почти в пять миллиардов рублей.