06 сентября 2020

В горах под Сочи исчезли 11 человек, среди них 8 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, природа, пейзаж, горы
Группа пропала в горной местности (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рядом с Сочи пропала группа россиян, состоящая из восьми детей в возрасте от девяти до 16 лет и троих взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным спасателей, группа вышла из поселка Эсто-Садок. Они направились в район Роза Пик к озеру, которое находится на высоте более 2,3 км и не вернулись. Сейчас спасатели ведут поиски попавших, пишет «Интефакс».

Планируется привлечь конно-кинологический расчет и вертолет МИ-8. Самостоятельные поиски пока не дали результатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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