В горах под Сочи исчезли 11 человек, среди них 8 детей

Группа пропала в горной местности (архивное фото)
Рядом с Сочи пропала группа россиян, состоящая из восьми детей в возрасте от девяти до 16 лет и троих взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным спасателей, группа вышла из поселка Эсто-Садок. Они направились в район Роза Пик к озеру, которое находится на высоте более 2,3 км и не вернулись. Сейчас спасатели ведут поиски попавших, пишет «Интефакс».
Планируется привлечь конно-кинологический расчет и вертолет МИ-8. Самостоятельные поиски пока не дали результатов.
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