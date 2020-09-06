06 сентября 2020
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В Челябинске определились с программой Дня города. АФИША

© Служба новостей «URA.RU»
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День города Челябинск, ростовые куклы
Праздник пройдет «вживую» на всех площадках Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска окончательно определились с программой мероприятий, посвященных 284-летию столицы Южного Урала. Они пройдут в очном формате, сообщили 7 сентября на аппаратном совещании в администрации города.

«Афиша праздника полностью сформирована. Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках во всех районах города с понедельник и по воскресенье. Приглашаем челябинцев их посетить», — доложил вице-мэр Сергей Авдеев главе областного центра Наталье Котовой. При этом будут приняты меры по обеспечению безопасности челябинцев — как по линии борьбы с корнавирусом, так и по части полиции.

Во всех парках южноуральской столицы запланирована праздничная программа:

  • В Саду Победы состоится концерт, хедлайнером которого станет группа «Ариэль».
  • Хедлайнером программы в горсаду имени Пушкина станут легендарные чемпионы КВН, команда «Уездный город».
  • В парке имени Гагарина пройдет второй рок-фестиваль «В ритме рока», на который приедут гости из других регионов — а также прозвучат онлайн-поздравления от звезд русского рока.

Также челябинцев и гостей горда ожидают разнообразные шоу:

  • Мотовыставка клуба «Ночные волки».
  • Челябинский государственный театр оперы и балета представит премьеру «Садко», новые постановки можно будет увидеть в НХТ и Театре современного танца.
  • Викторины с призами.
  • Фестивали граффити и множество других мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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