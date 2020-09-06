Власти Челябинска окончательно определились с программой мероприятий, посвященных 284-летию столицы Южного Урала. Они пройдут в очном формате, сообщили 7 сентября на аппаратном совещании в администрации города.
«Афиша праздника полностью сформирована. Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках во всех районах города с понедельник и по воскресенье. Приглашаем челябинцев их посетить», — доложил вице-мэр Сергей Авдеев главе областного центра Наталье Котовой. При этом будут приняты меры по обеспечению безопасности челябинцев — как по линии борьбы с корнавирусом, так и по части полиции.
Во всех парках южноуральской столицы запланирована праздничная программа:
- В Саду Победы состоится концерт, хедлайнером которого станет группа «Ариэль».
- Хедлайнером программы в горсаду имени Пушкина станут легендарные чемпионы КВН, команда «Уездный город».
- В парке имени Гагарина пройдет второй рок-фестиваль «В ритме рока», на который приедут гости из других регионов — а также прозвучат онлайн-поздравления от звезд русского рока.
Также челябинцев и гостей горда ожидают разнообразные шоу:
- Мотовыставка клуба «Ночные волки».
- Челябинский государственный театр оперы и балета представит премьеру «Садко», новые постановки можно будет увидеть в НХТ и Театре современного танца.
- Викторины с призами.
- Фестивали граффити и множество других мероприятий.
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