Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинский минздрав: в городе зафиксировали осенний baby boom

07 декабря 2025 в 13:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Взрыв рождаемости случился в Челябинске

Взрыв рождаемости случился в Челябинске

Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи роддома клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) зафиксировали в городе осенний baby boom (взрыв рождаемости). Об этом рассказали представители регионального минздрава.

«За минувшую осень специалисты роддома клиники ЮУГМУ помогли появиться на свет 571 ребенку. Настоящий baby boom случился в октябре. Всего родилось 212 „октябрят“: 108 мальчиков и 104 девочек», — сообщается в паблике областного минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что самым крупным ребенком осени в Челябинске стала девочка весом 5,14 кг. В ноябре родилось 189 малышей: 82 мальчика и 107 девочек, а в сентябре родились 170 детей: 89 девочек и 81 мальчик. 

Продолжение после рекламы

В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что в 2025 году численность постоянного населения в городе достигнет 1 млн 170 тысяч человек. Однако в настоящее время количество жителей уже превысило 1 млн 176 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал