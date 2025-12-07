Челябинский минздрав: в городе зафиксировали осенний baby boom
Взрыв рождаемости случился в Челябинске
Фото: Илья Московец © URA.RU
Врачи роддома клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) зафиксировали в городе осенний baby boom (взрыв рождаемости). Об этом рассказали представители регионального минздрава.
«За минувшую осень специалисты роддома клиники ЮУГМУ помогли появиться на свет 571 ребенку. Настоящий baby boom случился в октябре. Всего родилось 212 „октябрят“: 108 мальчиков и 104 девочек», — сообщается в паблике областного минздрава в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что самым крупным ребенком осени в Челябинске стала девочка весом 5,14 кг. В ноябре родилось 189 малышей: 82 мальчика и 107 девочек, а в сентябре родились 170 детей: 89 девочек и 81 мальчик.
В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что в 2025 году численность постоянного населения в городе достигнет 1 млн 170 тысяч человек. Однако в настоящее время количество жителей уже превысило 1 млн 176 тысяч человек.
- Вася07 декабря 2025 13:06Ну вот и бэби-бум начался у нас...