Челябинский минздрав: в городе зафиксировали осенний baby boom

Врачи роддома клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) зафиксировали в городе осенний baby boom (взрыв рождаемости). Об этом рассказали представители регионального минздрава.

«За минувшую осень специалисты роддома клиники ЮУГМУ помогли появиться на свет 571 ребенку. Настоящий baby boom случился в октябре. Всего родилось 212 „октябрят“: 108 мальчиков и 104 девочек», — сообщается в паблике областного минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что самым крупным ребенком осени в Челябинске стала девочка весом 5,14 кг. В ноябре родилось 189 малышей: 82 мальчика и 107 девочек, а в сентябре родились 170 детей: 89 девочек и 81 мальчик.

