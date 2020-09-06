06 сентября 2020
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Водитель курганской скорой пожаловался на состояние машины. «Могут отказать тормоза». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
По мнению водителя автомобиля, технический осмотр скорой не проводился (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском районе (Курганская область) медики ездят на машине с неисправностями. Об этом сообщил водитель скорой. Его видео было опубликовано в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«В любой момент отказать тормоза могут», — отметил водитель в ролике про машину трассового пункта медпомощи деревни Редькино. В ролике видно, что задняя дверь скорой держится на веревке. Также водитель добавил, что даже больные отмечают плохое состояние автомобиля, а технические осмотры не проводятся.

В комментариях к посту ответили представители областного департамента здравоохранения. «Обслуживание проводится регулярно в специализированной организации в городе Кургане. Ремонт осуществляется по мере возникновения необходимости», — отметили они. 7 сентября должен начаться ремонт скорой. Планируется, что до конца года в пункт поступит новая машина. Сейчас там их четыре.

В августе в Курганской области появились десять новых машин скорой помощи. До конца 2020 года в регион должны поступить еще 15 машин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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