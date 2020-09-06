В Белозерском районе (Курганская область) медики ездят на машине с неисправностями. Об этом сообщил водитель скорой. Его видео было опубликовано в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».
«В любой момент отказать тормоза могут», — отметил водитель в ролике про машину трассового пункта медпомощи деревни Редькино. В ролике видно, что задняя дверь скорой держится на веревке. Также водитель добавил, что даже больные отмечают плохое состояние автомобиля, а технические осмотры не проводятся.
В комментариях к посту ответили представители областного департамента здравоохранения. «Обслуживание проводится регулярно в специализированной организации в городе Кургане. Ремонт осуществляется по мере возникновения необходимости», — отметили они. 7 сентября должен начаться ремонт скорой. Планируется, что до конца года в пункт поступит новая машина. Сейчас там их четыре.
В августе в Курганской области появились десять новых машин скорой помощи. До конца 2020 года в регион должны поступить еще 15 машин.
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