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Отец Сергий объяснил, почему не идет на церковный суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец Сергий Романов призвал русский народ собраться на поместный собор
Старец говорит, что испытывает из-за этого душевные муки Фото: Скриншот видео с канала Всеволода Могучего на YouTube
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Духовник Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Романов) не придет на сегодняшнее заседание церковного суда, где решится вопрос об отлучении его от церкви. Об этом говорится в заявлении опального старца, распространенном пресс-секретарем обители Всеволодом Могучевым. По словам Сергия, на суд его не пускает тягостное душевное состояние из-за противокоронавирусных мер в РПЦ.

«Явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не смогу из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью, которое вызвала у меня новость, опубликованная на сайте Екатеринбургской епархии… «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении отца Сергия.

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Сергий убежден, что профилактические меры против COVID (такие, как протирание спиртом ложки при причастия, протирание креста и икон дезсредствами, использование одноразовых палочек) — это признаки безверия под влиянием Сатаны. Впрочем, по словам отца Сергия, церковь и без того уже погрязла в ереси и разврате.

«После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах ЗАГС она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями, — пишет отец Сергий. — Разврат Поклонской был транслирован на телеканале „Спас“ в пример православным христианам. И похожим примерам поругания Таинства брака нет числа».

URA.RU попросило прокомментировать заявление отца Сергия пресс-службу Екатеринбургской Епархии — ответ пока не поступил. Ранее на ее сайте появилась информация о новом церковном суде на экс-схиигуменом Сергием. На нем его могут окончательно отрешить от церкви.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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