Отец Сергий объяснил, почему не идет на церковный суд

Духовник Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Романов) не придет на сегодняшнее заседание церковного суда, где решится вопрос об отлучении его от церкви. Об этом говорится в заявлении опального старца, распространенном пресс-секретарем обители Всеволодом Могучевым. По словам Сергия, на суд его не пускает тягостное душевное состояние из-за противокоронавирусных мер в РПЦ.
«Явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не смогу из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью, которое вызвала у меня новость, опубликованная на сайте Екатеринбургской епархии… «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении отца Сергия.
Сергий убежден, что профилактические меры против COVID (такие, как протирание спиртом ложки при причастия, протирание креста и икон дезсредствами, использование одноразовых палочек) — это признаки безверия под влиянием Сатаны. Впрочем, по словам отца Сергия, церковь и без того уже погрязла в ереси и разврате.
«После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах ЗАГС она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями, — пишет отец Сергий. — Разврат Поклонской был транслирован на телеканале „Спас“ в пример православным христианам. И похожим примерам поругания Таинства брака нет числа».
URA.RU попросило прокомментировать заявление отца Сергия пресс-службу Екатеринбургской Епархии — ответ пока не поступил. Ранее на ее сайте появилась информация о новом церковном суде на экс-схиигуменом Сергием. На нем его могут окончательно отрешить от церкви.