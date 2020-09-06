Сергий Романов был лишен права проповедовать несколько месяцев назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Лишенного сана экс-схиигумена Сергия Романова могут полностью отлучить от церкви. 7 сентября состоится заседание Епархиального церковного суда, куда Сергий вызван в качестве обвиняемого. Ему уже выслали повестку, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Сергия обвиняют в нарушении 28 правила Святых Апостолов. Согласно нему, если лицо, лишенное сана, продолжит проводить церковные служения, оно может быть полностью отлучено от церкви. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение об извержении Вас из священного сана. Однако Вы продолжили совершать богослужения, в том числе Божественную литургию. 28 правило Святых Апостолов гласит: «Если кто, праведно за явную вину изверженный, дерзнет коснуться служения: таковой совсем да отсечется от Церкви», — говорится в повестке.

Схиимонах Сергий также должен будет ответить на вопросы о своих высказываниях в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, которого бывший священник обвинял в ереси, сатанизме и закрытии храмов. В документе отмечается, что если Сергий не сможет предоставить доказательств своим высказываниям, то будет осужден не только как нарушитель 28 правила Святых Апостолов, но и как клеветник.

Кроме Сергия на суд вызваны несколько его сторонников, продолживших служить с ним после лишения его сана. Их обвиняют в в нарушении 31 правила Святых Апостолов и 13 правила Двукратного Собора

Сергий Романов был настоятелем Среднеуральского женского монастыря, его лишили сана за неоднозначные проповеди. В своих речах Сергий призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть. Позднее журналист Ксения Собчак выпустила фильм «Монастырь особого назначения», в котором рассказала о том, что в монастыре на протяжении многих лет издевались над детьми, а сам Сергий участвовал в убийстве человека. Уже несколько месяцев Сергий отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.

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