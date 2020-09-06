На шоссе Тюнина неизвестные портят баннеры оппозиционеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предвыборный баннер «Справедливой России», расположенный на шоссе Тюнина в Кургане, испорчен неизвестными. На нем появилась оскорбительная надпись про экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова. Ранее на этом же шоссе изрисовали баннер с лозунгами КПРФ. Представители партий считают, что за этим стоят их конкуренты.

«Очередная провокация. Недавно на шоссе Тюнина был изрисован билборд партии КПРФ, теперь под удар попали справороссы. Никакой связи у „Справедливой России“ с Богомоловым нет, но недоброжелатели решили попытаться приписать партийцам антирейтинг экс-губернатора», — рассказали URA.RU в региональном отделении «СР». Руководство отделения готовит обращение в полицию.

«Мы с такой проблемой уже сталкивались в середине августа. Наш баннер на шоссе Тюнина был испохаблен нецензурными словами. Я их даже повторять не буду», — заявил URA.RU первый секретарь областного комитета КПРФ Виктор Зырянов. Он считает, что агитация испорчена целенаправленно, так как добраться до баннеров, расположенных на высоте в несколько метров, можно только при помощи специальных средств. «В августе мы подписывали соглашение о проведении честных выборов. Одна из партий его явно не соблюдает», — отметил Зырянов.

По факту порчи баннера коммунисты также обращались в полицию. «Данные факты зарегистрированы, проводятся проверки, по результатам которых будут приняты законные решения», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».