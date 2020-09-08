Курганские заключенные заявили, что им не хватает еды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Осужденные исправительной колонии №2 в Курганской области заявили, что им не хватает еды. За продуктами они ходят в магазин колонии, но цены там втрое превышают расценки на воле. Об этом URA.RU рассказали бывшие обсужденные, которые недавно освободились.

«Взрослому мужчине не хватает той еды, которую дают в столовой. Многие остаются голодными», — пояснил один из осужденных. Он добавил, что на территории колонии есть магазин, но стоимость товаров там завышена. «Цены на продукты в 2-3 раза дороже, чем в вольном магазине. Если сахар стоит 25-40 рублей за кг, то в колонии он не менее 100 рублей. И такие накрутки почти на все товары», — пояснил инсайдер.

Другой источник из колонии добавил, что ассортимент товаров в магазине скуден: «Овощей практически нет. Привозят 10 кг моркови — это мало, дорого, но все равно берут».

В пресс-службе областного УФСИН URA.RU прокомментировали, что магазин в ИК-2 принадлежит ФГУП «Промсервис» ФСИН России, которое утверждает цены и ассортимент товаров. За объем продуктов в каждом магазине отвечают продавцы. Поставка товаров — раз в неделю на основании заявок продавцов. При формировании заявок работники руководствуются спросом и данными из «Книги пожеланий». Туда осужденные записывают нужные им товаров из утвержденного ассортимента, пояснили в УФСИН.