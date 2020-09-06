Вадим Дубичев написал роман о жизни, смерти и любви Фото: Василий Гришин © URA.RU

Выходит в свет роман «Разбитый вдребезги звонок», написанный первым заместителем руководителя аппарата свердловского губернатора, директором департамента по местному самоуправлению Вадимом Дубичевым. URA.RU с согласия автора публикует фрагменты произведения.

Действие романа происходит в Екатеринбурге в 2015 году. По сюжету, город посещает дьявол, который хочет принять участие в выборах президента страны. Действующие лица — сотрудники телекомпании Екатеринбурга; одна из сюжетных линий посвящена резонансному конфликту у похоронного дома «Вознесение». В романе фигурируют свердловские и федеральные политики, журналисты, в том числе URA.RU, клирик РПЦ, а одна из ключевых сцен разворачивается в ресторане «ХмелиСупЕли», который по описанию напоминает заведение «Хмели Сунели».

«Это роман о жизни, смерти и любви. Философию романа лучше поймут взрослые, подготовленные люди, которые так или иначе задаются этими вопросами. Это не детская книга. <…> Роман… сразу возник в моей голове несколько лет назад. Моя задача как профессионального литератора состояла в том, чтобы без ошибок, без искажений передать образы и идеи в виде текста», — рассказал URA.RU Вадим Дубичев.

«Роман может быть интересен как людям, которые вписаны в культурный контекст, так и тем, кто, может быть, впервые в жизни открыл книгу. Писатели стремятся быть доступны для всех аудиторий, и здесь автор демонстрирует нам эту способность. Когда я читал, я не знал, радоваться или огорчаться. Очень одаренный человек полностью ушел в другую стезю. <> Хотелось бы видеть во власти больше интеллектуалов такого рода, как Дубичев. То, что он переносит свой талант в жертву общественного блага, вызывает уважение», — заявил URA.RU главный редактор литературного журнала «Урал» Олег Богаев. Роман «Разбитый вдребезги звонок» будет опубликован целиком в ноябрьском выпуске литературного журнала «Урал».