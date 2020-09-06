Медики ни разу не получали стимулирующие выплаты с момента начала пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские медики из частной ООО «Городская поликлиника» заявляют, что не получают стимулирующие выплаты за работу с «ковидными» пациентами. О своей проблеме они рассказывают в обращении, которое адресовано врио губернатора Дмитрию Махонину и правительству России.

«Терпение лопнуло. Многие врачи и медсестры стали обращаться в министерство здравоохранения Пермского края, к врио губернатора Пермского края, комиссию по трудовым спорам, прокуратуру», — сказано в обращении. Медики отметили, что им обещали ковидные выплаты «в июне, в июле, а затем — 30 августа», но до сих пор денег врачи не видели.

Главврач «Городской поликлиники» Александр Займенцев в беседе с URA.RU пояснил, что частная клиника имеет право на получение стимулирующих выплат, поскольку оказывает услуги по программе госгарантий (полису ОМС). «Мы неоднократно обращались и устно, и письменно, и в министерство здравоохранения [края], и к министру [Оксане Мелеховой] ходили на прием. Но в ответ нам говорили: „Ждите, документ на утверждении, документ на согласовании“».

«Ковидные деньги», по словам Займенцева, краевой минздрав обещает перечислить «в ближайшее время», но конкретные сроки не называет. Постановление, на основании которого медикам частной клиники должны выплатить стимулирующие, находится в стадии подписания, пояснил главврач медучреждения.

В пресс-службе губернатора Пермского края отметили, что пока не видели обращение медиков. Получить оперативный комментарий в минздраве не удалось. Источник в краевом правительстве сообщил URA.RU, что, по некоторым данным, врачи несвоевременно предоставили документы. «В проблеме будут разбираться, решать вопрос», — отметил он.